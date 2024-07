POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der L135

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am 07.07.2024 wurde der Polizei um 10:37 Uhr ein Verkehrsunfall am Döser Seedeich, Ecke Deichtrift in Cuxhaven gemeldet. Demnach habe ein 73-jähriger Fahrer aus Vechta mit seinem weißen Citroen beim Wenden einen anderen Pkw touchiert. Die Unfallsituation sei von einem unbeteiligten Paar aus einem Auto heraus fotografiert worden. Die Polizei Cuxhaven bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere das Paar, sich unter Telefon 04721 ...

