POL-CUX: Unfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Cuxhaven (ots) - Eine 77 Jahre alte Cuxhavenerin wurde am 04.07,gegen 13:45 Uhr Opfer von Trickbetrügern. Der Frau wurde am Telefon durch eine Täterin mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro müsse nun entrichtet werden. Die geschockte Frau händigte daraufhin das Geld an ihrem Wohnort in ...

