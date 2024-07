Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sahlenburgerin wird Opfer von Trickbetrügern + Alkoholisiert Unfall verursacht

Eine 77 Jahre alte Cuxhavenerin wurde am 04.07,gegen 13:45 Uhr Opfer von Trickbetrügern. Der Frau wurde am Telefon durch eine Täterin mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro müsse nun entrichtet werden. Die geschockte Frau händigte daraufhin das Geld an ihrem Wohnort in Cuxhaven-Sahlenburg an eine Person aus. Die Person wurde wie folgt beschrieben

- ca. 30-40 Jahre alt - schwarze, mittellange Haare zum Zopf gebunden - weißes Stirnband - helle Jacke - weiß/beige Hose

Wer Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 melden

Unfall mit leicht verletzter Person - Alkohol am Steuer Hemmoor (ost) Am eine Parkplatz am Kreidesee kam es am Donnerstag gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall bei dem eine 43-jähirge Frau aus Hemmoor mit ihren Pkw Ford zunächst von der B 73 aus die Zufahrt zum Parkplatz am Kreidesee befuhr. Auf dem Parkplatz angekommen stieß der Wagen gegen einen Baum am Rande des Parkplatzes. Die Fahrerin konnte selbständig aber leichtverletzt den Pkw verlassen und sich auf einen nahegelegenen Stuhl setzen. Zeugen des Unfalls benachrichtigen daraufhin die Polizei und boten die Alarmierung eines Rettungswagens an, was von der Hemmoorerin jedoch abgelehnt wurde. Bei der Überprüfung der 43-jährigen stellten die Beamten jedoch Alkoholgeruch in der Atemluft fest und ordneten eine Blutprobe gegen die Frau an. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei beschlagnahmt und die Weiterfahrt, sowie die Nutzung führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt. Den durch den Unfall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3300,- Euro.

