POL-CUX: Folgemeldung: Raub in Uthlede aus dem Jahr 2022 Ermittlungsstand nach Aktenzeichen XY

Cuxhaven (ots)

Am Mittwoch strahlte das ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" einen Fall aus Uthlede (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/5813063) aus dem Jahr 2022 aus. Zum jetzigen Zeitpunkt gingen diverse Hinweise bei der Polizei ein. Der Großteil der Hinweise ging sowohl während der Ausstrahlung im Studio wie auch unter dem extra geschalteten Hinweistelefon und auch direkt bei der Polizeiinspektion Cuxhaven ein. Weitere Personen meldeten sich per Mail. Die zum Teil sehr konkreten Hinweise werden nun durch das Ermittlerteam ausgewertet. Der Beitrag kann unter folgendem Link https://lmy.de/yPsGD angesehen werden. Hier ist insbesondere eine Tonaufnahme mit der Täterstimme von großer Bedeutung. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

