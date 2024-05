POL-SI: Polizei warnt vor Betrug mit Kryptowährungen - So können Sie sich schützen! - #polsiwi

Bad Berleburg (ots) - Am späten Freitagabend (03.05.2024) ist es in einem Industriebetrieb in Bad Berleburg zu einem Brand gekommen. Gegen 22:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße "In der Aue" gerufen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Durch das Feuer kam es zwischenzeitlich zu Geruchsbelästigen im südlichen Bereich der ...

