Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall in Cuxhaven - Diebstahl eines E-Scooters in Otterndorf

Cuxhaven (ots)

Eine 57-jährige Autofahrerin Cuxhaven verursachte am Dienstag, 02.07.2024 um 07:17 Uhr, im Einmündungsbereich der Brahmsstraße zur Haydnstraße in Cuxhaven einen Verkehrsunfall. Beim Abbiegen übersah sie den vorfahrtsberechtigten 76-jährigen Radfahrer aus Cuxhaven. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt und im Krankenhaus medizinisch versorgt.

++++++++++++++++++++

Am Dienstag, 02.07.2024 zwischen 14:00 und 22:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen am Fahrradständer am Bahnhof in Otterndorf angeschlossenen E-Scooter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell