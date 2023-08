POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am heutigen Freitagmorgen (18.08.2023) zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Moped eines 36-Jährigen im Kirschweg an. Gegen 03.30 Uhr wurde der Polizei das brennende Moped mitgeteilt. Vor Ort löschte die Streife das Moped ab, was anschließend durch die Berufsfeuerwehr Augsburg noch abgekühlt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. ...

