Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falscher Handwerker flüchtet - Polizei Viersen sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16: Uhr, klingelte eine männliche Person auf der Bergstraße an der Wohnungstür einer 86-jährigen Frau aus Viersen. Unter dem Vorwand eine Kontrolle nach einem Rohrbruch durchzuführen ließ die Dame ihn in die Wohnung. Im Badezimmer sollte Sie den Duschkopf halten während er im Wohnzimmer nach Flecken an der Decke suchte. Die 86-Jährige war jedoch misstrauisch und folgte dem Unbekannten. Sie bemerkte ihn im Schlafzimmer an der Nachttischschublade. Sie schrie ihn an, dass er die Wohnung verlassen solle. Der Unbekannte flüchtete daraufhin.

Die Viersenerin beschreibt den Betrüger als ca. 175cm großen Mann, mit kurzen dunkelblonden Haaren und ca. 40 Jahre alt. Er sprach akzentfreies deutsch und trug zum Tatzeitpunkt ein blaues Outfit.

Die Polizei Viersen sucht Zeugen und appelliert: Lassen Sie niemanden unangemeldet in Ihre Wohnung. Seien Sie misstrauisch und rufen Sie bei der vermeintlichen Firma an. Bleiben Ihnen trotz der Überprüfung Zweifel, informieren Sie die Polizei. /cb (429)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell