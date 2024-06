Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wir suchen zwei Zeugen eines Unfalls zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin.

Viersen-Süchteln (ots)

Am Donnerstag (6. Juni) ereignete sich in Süchteln ein Unfall. Eine 83-jährige Frau aus Süchteln fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Moersenstraße in Fahrtrichtung Grefrather Straße. An der Einmündung Moersenstraße/Siebenweg touchierte sie ein Auto, wodurch sie stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Die 52-jährige Autofahrerin aus Jüchen hielt an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der älteren Dame und wollte die Polizei und einen Krankenwagen rufen, was die ältere Dame jedoch ablehnte. Ebenfalls kamen noch zwei Männer hinzu, die den Unfall beobachtet haben müssen. Einer der beiden kam vermutlich aus der Straße Siebenweg mit einem Fahrrad, der andere fuhr mit seinem Pkw hinter der 52-jährigen Autofahrerin. Falls Sie einer der Männer sind oder die beiden Männer kennen, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter folgender Nummer: 02162/377-0. /jk (426)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell