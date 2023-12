Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Bessungen: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (03.12.) gegen 12:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Seat Tarraco in weiß, der die Heidelberger Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Heidelberger Straße, Ecke Landskronstraße. Der Verursacher entfernte sich in Richtung Landskronstraße unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden entlang der Beifahrerseite des Seats. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatterin: PK'in Ziegler

