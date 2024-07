Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: zwei Unfälle mit drei Verletzten

Cuxhaven (ots)

2 Verletzte bei Unfall auf der A27 - hoher Sachschaden

Bremerhaven. Am Montag (08.07.2024) gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A27 in Fahrtrichtung Bremen. In der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Wulsdorf übersieht ein 79-jähriger Mercedesfahrer aus Cuxhaven den beginnenden Stau und so den vor ihm langsam fahrenden Mercedes eines 43-jährigen Geestländer. Der Cuxhavener fährt nahezu ungebremst auf den PKW des Geestländers auf. Die beiden Fahrer werden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 27.500EUR geschätzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++++++

Verkehrsunfallflucht - eine Verletzte und hoher Sachschaden

Wurster Nordseeküste/Cappel. Am Montagabend (08.07.2024) kam es gegen 21:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Oberhausener Weg in Cappel. Bei dem Unfall wurde eine 20-jährige Autofahrerin aus Dorum leicht verletzt. Die Frau musste auf der schmalen Straße einem entgegenkommenden Autofahrer ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ihr PKW überschlug sich und blieb im Seitenraum auf dem Dach liegen. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 25.000EUR geschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der andere Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugen, die etwas zum Unfall oder dem Unfallverursacher sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell