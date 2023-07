Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach PKW-Aufbruch am Hengsteysee gesucht

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwochabend (26.07.2023) auf einem Parkplatz am Hengsteysee das Auto einer 49-jährigen Hagenerin auf und stahlen diverse Gegenstände daraus. Die Frau hatte ihren Tesla, gegen 18.00 Uhr, auf dem Parkplatz an der Seestraße geparkt. Als sie etwa eine Stunde später dorthin zurückkehrte, sah sie das Loch in der Heckscheibe des Autos. Die Unbekannten stahlen ihre Handtasche, in der sich unter anderem die Geldbörse der Frau und diverse Schlüssel befanden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

