Polizei Hagen

POL-HA: 18-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis telefoniert am Steuer

Hagen-Boele (ots)

Polizeibeamte hielten in der Nacht von Mittwoch (26.07.2023) auf Donnerstag in Boele wegen eines Handyverstoßes einen 18-jährigen Autofahrer an, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Als sie, gegen 20.15 Uhr, über den Boeler Ring fuhren, wurden die Beamten auf den entgegenkommenden weißen Seat des 18-Jährigen aufmerksam. Sie erkannten, dass der Fahrer sein Handy am Ohr hielt und telefonierte. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle räumte der Mann sofort ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Auto seinem 32-jährigen Beifahrer gehört. Die Polizisten zeigten den 18-Jährigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Weil der 32-Jährige das Fahren seines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis zuließ beziehungsweise duldete, ermittelt das Verkehrskommissariat nun auch gegen ihn. (sen)

