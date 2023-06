Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu tief ins Glas geschaut

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer in der Nacht zu Sonntag im Landkreis Sömmerda. Der Mann war gegen 03:00 Uhr auf der Bundesstraße 176 von Frohndorf in Richtung Kölleda unterwegs gewesen, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige mehr als zwei Promille Atemalkohol im Körper hatte. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. (DS)

