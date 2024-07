POL-CUX: PKW Brand in der Wagnerstraße in Cuxhaven - Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden

Cuxhaven (ots) - Sievern. Am Freitag kam es gegen 13:45 Uhr in Sievern zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 47-jähriger Bremerhavener befuhr die L135 in Richtung Cuxhaven und wollte nach links in die Straße Büttel abbiegen, musste aber zunächst verkehrsbedingt halten. Eine dahinterfahrende 50-jährige Bremerhavenerin war zumindest kurzzeitig abgelenkt und fuhr ungebremst auf den ...

mehr