Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Tatverdächtiger verletzt sich bei versuchtem Diebstahl und flüchtet - Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

Recklinghausen (ots)

Gegen 19:15 Uhr am heutigen Abend hat ein Mann offenbar versucht Kupferkabel aus einer leerstehenden Lagerhalle an der Wartburgstraße zu entwenden. Dabei ist er mit Starkstrom in Berührung gekommen - nach ersten Einschätzungen hätte es dabei zu schweren oder sogar lebensgefährlichen Verletzungen kommen können.

Durch einen Zeugen erhärtet sich der Verdacht einer Verletzung durch Starkstrom. Trotzdem flüchtete der Mann über die Kanalstraße in ein nahegelegenes Waldgebiet. Da sofortige medizinische Hilfe als notwendig vermutet wurde, suchte die Polizei das Gebiet mit starken Kräften ab. Dabei ist unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.

Gegen 21:50 Uhr meldete ein Zeuge einen Hinweis auf den verletzten Tatverdächtigen. Der Mann konnte im Bereich Hugostraße/Langestraße durch die Polizei angetroffen werden. Er wurde sofort medizinisch versorgt. Nach aktuellen Stand hatte der Mann großes Glück, er verletzte sich nur leicht.

Trotz der Umstände erwartet den Tatverdächtigen, ein 41-Jähriger aus Castrop-Rauxel, eine Strafanzeige.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

