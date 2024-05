Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Diebstahl in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Betenstraße: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0508

Am heutigen Freitag (24. Mai 2024, gegen 1.45 Uhr) kam es in der Betenstraße zu einem Räuberischen Diebstahl unter Einsatz eines Messers: Unbekannte erbeuteten dabei die Geldbörse eines Dortmunders. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Der 40-jährige Dortmunder befand sich zur Tatzeit in der Betenstraße in Dortmund vor einer Bäckerei. Zwei unbekannte Männer verwickelten den 40-Jährigen in ein Gespräch. Dabei stahl ihm eine der Personen die Geldbörse aus der Gesäßtasche.

Den Diebstahl bemerkte der Dortmunder und sprach die Männer darauf an. Er forderte die Rückgabe seiner Geldbörse. Einer der Tatverdächtigen hielt ihm dann ein Messer vor. Beide flüchteten mit der Beute in Richtung Kleppingstraße.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: beide männlich, zwischen 23 und 27 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit schwarzen Haaren und Bart. Beide waren mit einer dunklen Hose bekleidet. Einer trug eine grauschwarze, der andere eine helle Jacke. Sie sprachen gebrochen Deutsch.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder den Flüchtigen machen? Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell