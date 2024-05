Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten Betrug: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Mit einem Foto sucht die Polizei Dortmund nach Beschluss des Amtsgerichts Dortmund einen Betrüger.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige ist verdächtig, am 29.11.2023 unberechtigterweise mit der EC-Karte einer anderen Person in verschiedenen Geschäften eingekauft zu haben. Die Tatorte befinden sich in Wuppertal und Gladbeck.

Er benutzte die Karte weiterhin für unbefugte Transfers am 30.11.2023 und 02.12.2023.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des unbekannten Mannes machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Die Fotos des Verdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/136257

