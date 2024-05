POL-DO: Frau bei Unfall in Dortmund-Westerfilde schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0500 Am Mittwoch (15. Mai 2024) gegen 7.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Dortmund Eving auf der Evinger Straße/Bergstraße. Dabei erlitt eine Fußgängerin leichte Verletzungen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen lief die 50-jährige Dortmunderin auf der Bergstraße in Richtung Evinger Straße. An ...

mehr