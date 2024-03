Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl in Vereinsheim

Minfeld (ots)

In der Nacht vom 01.03.2024 auf den 02.03.2024 wurde durch bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des SV Minfeld in der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter gelangten in das Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Bei der Tatausführung wurde circa 500,- Euro Bargeld entwendet. An der angegangenen Tür entstand durch das Aufhebeln ein erheblicher Sachschaden. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche den Sachverhalt wahrgenommen haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

