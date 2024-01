Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Bäckerei eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Eine Bäckerei in der Eisenbahnstraße wurde am frühen Freitagmorgen zum Ziel von Einbrechern. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Langfinger zwischen 1:30 Uhr und 4 Uhr Zutritt zu dem Geschäft. Alle Räume wurden angegangen und durchwühlt. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die in dem genanntenTatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell