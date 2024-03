Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autofahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Rodenberg (ots)

(hei) Am Samstag wurde während einer Verkehrskontrolle in Rodenberg am frühen Abend ein 50-jähriger Bad Nenndorfer festgestellt, der mit seinem Auto unterwegs gewesen ist ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein. Zusätzlich ergab ein freiwillig durchgeführter Test am mobilen Alkomaten einen Wert von über 0,8 Promille. Aufgrund weiterer Ausfallerscheinungen wurde bei dem Fahrzeugführer im Anschluss eine Blutprobe durch eine Ärztin entnommen. Den 50-jährigen erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

