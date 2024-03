POL-NI: Steyerberg- Diebstahl aus Pkw

Nienburg (ots) - (Oth) Am Donnerstag, den 21.03.2024, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr unbemerkt Zugang zu einem Wohnhaus in der Rodenberger Straße. Dort entwendete der Täter Uhren, Schmuck und Bargeld eines 69-Jährigen in einem Gesamtwert von etwa 2.500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/9822-0 zu ...

