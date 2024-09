Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tankstellenräuber festgenommen +++ Wohnungseinbrecher unterwegs +++ Mann in psychischem Ausnahmezustand +++ Zeugenaufruf nach möglichem KFZ-Rennen

Wiesbaden (ots)

1. Tankstellenräuber festgenommen,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Donnerstag, 05.09.2024, 9.10 Uhr

(mb)Am Donnerstagmorgen wurde auf eine Tankstelle in Wiesbaden ein Raubüberfall verübt. Der 24-jährige Täter wurde im Rahmen der Fahndung festgenommen.

Gegen 9:10 Uhr betrat der Täter die Tankstelle in der Erich-Ollenhauer-Straße. Hierbei zog er sich einen Mund-Nasen-Schutz auf und erweckte den Anschein, etwas kaufen zu wollen. Die 44-jährige Kassiererin, die zum Zeitpunkt alleine im Verkaufsraum war, wurde anschließend unter dem Vorhalt eines Messers gezwungen, die Kasse zu öffnen und dem Räuber das darin befindliche Geld zu übergeben. Den überreichten dreistelligen Betrag nahm der Straftäter an sich und flüchtete in Richtung Erasmusstraße. Die Kassiererin wurde bei dem Überfall körperlich nicht verletzt. Der Flüchtige konnte kurze Zeit später im Bereich der Sylter Straße von fahndenden Polizisten widerstandslos festgenommen werden. Die Tatwaffe, den Mund-Nasen-Schutz und das erbeutete Geld führte er zum Festnahmezeitpunkt noch mit sich. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Räuber am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Wohnungseinbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Wörthstraße und Adelheidstraße, Donnerstag, 05.09.2024, 8 Uhr bis 18 Uhr

(mb)Am Donnerstag drangen Einbrecher in zwei Wohnungen in Wiesbaden ein und entwendeten Schmuck.

Zwischen 8 Uhr und 16.10 Uhr gelangten die Täter in das Treppenhaus eines mehrgeschossigen Gebäudes in der Adelheidstraße und hebelten eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Der hinterlassene Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Das Diebesgut hat einen Wert von über 5.000 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 8 Uhr und 18 Uhr in der Wörthstraße. Die Einbrecher drangen auf unbekannte Art und Weise über die Wohnungstür ein. Mit dem vorgefundenen Schmuck im Wert von circa 100 Euro traten sie letztlich ihre Flucht an.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mann in psychischen Ausnahmezustand,

Wiesbaden-Erbenheim, Moabiter Straße, Donnerstag, 05.09.2024, 22.30 Uhr bis 23.05 Uhr

(mb)Am Donnerstagabend löste ein 20-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand einen größeren Polizeieinsatz in Wiesbaden aus.

Gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die auf der Straße laut umherschrie und augenscheinlich eine Pistole und einen Schlagstock in den Händen hielt. Umgehend wurden mehrere Polizeikräfte in den besagten Bereich entsandt. In der Moabiter Straße konnte der 20-Jährige erkannt und widerstandslos festgenommen werden. Alle Beteiligte blieben unverletzt. Die von dem Festgenommenen mitgeführten Gegenstände entpuppten sich als Soft-Air-Waffe und Kuhfuß. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der Mann in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt und letztlich aufgenommen. Der 20-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechtes in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zeugenaufruf nach möglichem Kraftfahrzeugrennen, Wiesbaden-Westend, Sedanplatz, Donnerstag, 05.09.2024, 22.50 Uhr

(mb)Am Donnerstagabend ereignete sich in Wiesbaden ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 37-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde.

Der 37-jährige Wiesbadener befuhr gegen 22.50 Uhr den Sedanplatz aus Richtung Dotzheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Dürerplatz. In Höhe der Hausnummer 7 kam das Zweirad aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Fahrer kam zu Fall, schlitterte mit dem Motorrad auf dem Gehweg zwischen der Sedanstraße und Weißenburgstraße und touchierte die als Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg stehenden Poller. Der Wiesbadener wurde dabei verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein illegales Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei Motorrädern in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit unfallursächlich sein. Das Kraftrad des Verunfallten sowie ein zweites im Nahbereich abgestelltes Zweirad wurden zwecks weiterer Ermittlungen sichergestellt.

Der Regionale Verkehrsdienst in Wiesbaden hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

