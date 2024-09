Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher scheitern an Fenster +++ Unrat in stillgelegter Schule angezündet +++ Bei Rollerfahrt ertappt +++ Festnahme nach Rollerdiebstahl +++ Mit Reizstoff besprüht

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher scheitern an Fenster,

Wiesbaden, Eberleinstraße, Dienstag, 03.09.2024, 16 Uhr bis Mittwoch, 04.09.2024, 7 Uhr

(mb)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter in eine Klinik in Wiesbaden einzubrechen, scheiterten jedoch an einem Fenster.

Zwischen 16 Uhr und 7 Uhr näherten sich die Einbrecher dem Gebäude in der Eberleinstraße und hebelten mit einem unbekannten Werkzeug an einem Fenster im Souterrain. Da sich der Fensterrahmen allerdings verkeilte, blieb ihnen der Zugang ins Objekt verwehrt, so dass sie unverrichteter Dinge von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Der hinterlassene Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Unrat in stillgelegter Schule angezündet, Wiesbaden, Mz-Kostheim, Passauer Straße, Mittwoch, 04.09.2024, 18.20 Uhr

(mb)Am frühen Mittwochabend zündeten Unbekannte in Wiesbaden Unrat in einer Schule an und entkamen unerkannt.

Gegen 18.20 Uhr wurde eine Polizeistreife in die Passauer Straße entsandt, da in einem stillgelegten Schulgebäude ein Alarm ausgelöst wurde. Bei Eintreffen der Polizisten nahmen diese Brandgeruch wahr, woraufhin sie sofort die Feuerwehr verständigten. Letztlich stellten die Feuerwehrleute bei Betreten der Schule fest, dass in einem der Räume zuvor Unrat durch Unbekannte angezündet wurde. Das Feuer konnte problemlos gelöscht werden. Ein Gebäude- oder Personenschaden entstand durch das Feuer nicht. Bei der anschließenden Begehung des Objektes mit der Hausmeisterin konnte zudem eine beschädigte Fensterscheibe und ein Graffiti erkannt werden. Ob alle Beschädigungen im Zusammenhang stehen, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Bei Rollerfahrt ertappt,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Am Nickelsborn, Mittwoch, 04.09.2024, 12 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag wurde in Wiesbaden ein 13-Jähriger bei einer Rollerfahrt ertappt und seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen 12 Uhr wurde der Polizei eine junge Person gemeldet, die mit einem kennzeichenlosen Roller im Bereich des Kasteler Brückenkopfes unterwegs sei. Von einer entsandten Streife konnte der Rollerfahrer kurz darauf anhand seiner detaillierten Personenbeschreibung unweit der genannten Örtlichkeit zu Fuß wahrgenommen und einer Kontrolle unterzogen werden. Das abgestellte, augenscheinlich kurzgeschlossene Zweirad wurde ebenfalls aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen des Rollers dauern an. Der 13-Jährige wurde letztlich seinem Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Rollerdiebstahls, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Das Haus des Jugendrechtes in Wiesbaden ermittelt in diesem Sachverhalt und bitte um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

4. Festnahme nach Rollerdiebstahl,

Wiesbaden, Freudenbergstraße, Mittwoch, 04.09.2024, 21 Uhr bis Donnerstag, 05.09.2024, 3 Uhr

(mb)Gegen 1.40 Uhr wurden der Polizei mögliche Rollerdiebe im Bereich Möwenstraße/Wasserrolle gemeldet. Mehrere Streifenbesatzungen wurden daraufhin dorthin entsandt. Zuvor wurden Anwohner durch laute Fahrgeräusche eines Rollers aus dem Schlaf gerissen. Als sie aus dem Fenster blickten, sahen sie zwei Personen, die sich an einem Roller zu schaffen machten. Bevor die Polizei eintraf, fuhr das Zweirad gemeinsam mit einem hinzugekommenen Pkw in Richtung Saarstraße davon. Im Rahmen der Fahndung konnte der abgestellte Pkw, ein grauer Opel Astra, auf einem Parkplatz im Kreuzungsbereich Sylter Straße/Spiekerooger Straße aufgefunden werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass dieses Kfz aus einem Diebstahl stammte. Demnach wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der Rollerfahrer konnte im weiteren Verlauf anhand seiner Personenbeschreibung an der Kreuzung Teutonenstraße/Dostojewskistraße erkannt und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 19-jährigen Wiesbadener. Die Rücksprache mit dem Rollerbesitzer ergab, dass er das Zweirad gegen 21 Uhr in der Freudenbergstraße abgestellt hatte. Der Festgenommene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Haus des Jugendrechtes in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Mit Reizstoff besprüht,

Wiesbaden, Erasmusstraße, Donnerstag, 05.09.2024, 2.20 Uhr

(mb)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Anwohner im Treppenhaus seiner Wohnanschrift erst geschlagen und dann mit Pfefferspray besprüht.

Gegen 2.20 Uhr wurde der 62-jährige Wiesbadener durch lautes Verhalten mehrerer Personen, die sich im Treppenhaus seines Anwesens aufhielten, geweckt. Als er vor seine Wohnungstür trat und die sich unberechtigt dort aufhaltenden drei Personen des Hauses verwies, wurde er zunächst von einem männlichen Täter geschlagen. Zudem sprühte ihm der Unbekannten Pfefferspray ins Gesicht, bevor die Drei das Gebäude fluchtartig verließen. Der Täter war circa 20 Jahre alt, circa 1,75 m bis 1,80 m groß und hatte dunkle kurze lockige Haare. Er war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Ein Begleiter war im gleichen Alter und gleich groß und hatte ein graues T-Shirt, eine dunkle Hose und ein schwarzes Basecap an. Die dritte Person war weiblich, hatte schwarze schulterlange Haare und trug ein weißes Oberteil. Der Anwohner wurde von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Komponente könnte ein Tatzusammenhang mit dem bereits berichteten Rollerdiebstahl bestehen. Dies bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Haus des Jugendrechtes in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0.

