Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Geld aus Portemonnaie gestohlen

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Keulos. Das vordere amtliche Kennzeichen FD-SJ 97 eines weißen Seat Leon entwendeten Unbekannte zwischen Montag (05.08.) und Donnerstag (08.08.). Im Tatzeitraum stand das Auto in der Friedenstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geld aus Portemonnaie gestohlen

Hünfeld. Am Donnerstagvormittag (08.08.), gegen 11.30 Uhr, sprach ein bislang unbekannter Mann einen 86-jährigen Hünfelder auf einem Parkplatz in der Klosterstraße in akzentfreiem Deutsch an und bat ihn vermeintlich um Wechselgeld für einen Parkautomaten. Als der lebensältere Herr seine Geldbörse nach Kleingeld durchsuchte griff der Unbekannte zunächst unbemerkt zu und stahl einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Der Diebstahl fiel dem 86-Jährigen erst später auf, woraufhin er die Polizei informierte. Der Täter kann als männlich, circa 40 Jahr alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur, dunklen kurzen Haaren, dunkler Hose und einem karierten Hemd beschrieben werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell