POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Mauer beschädigt

Niederaula. In der Zeit von Dienstag (06.08.), 22.15 Uhr bis 22.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Lkw, die Straße "An der Alten Leimkaute" und beschädigte nach derzeitigen Erkenntnissen die Mauer eines dortigen Grundstückes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fußgänger leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (07.08.), gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Mercedes Vito rückwärts den Buchsbaumweg. Dabei erfasste er aus unklarer Ursache einen 55-jährigen Fußgänger. Er wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro.

Hinweise nach Verkehrsunfall erbeten

Hohenroda. Am Mittwoch (07.08.), gegen 19.40 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die L 3173 aus Richtung Ransbach kommend in Richtung Oberbreitzbach. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Bad Hersfeld fuhr in entgegengesetzter Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der entgegenkommende Pkw auf die Fahrspur der 21-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden sind. Die Fahrerin blieb unverletzt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach aktuellen Informationen um einen braunen Audi Kombi, der Fahrer soll eine männliche Person gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Romrod. Am Mittwoch (07.08.), gegen 10.15 Uhr, kam es auf der L 3151 zwischen Heimertshausen und Zell zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 74-jährigen Wohnmobil-Fahrer und einem flüchtigen Beteiligten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 74-jährige Fahrzeugführer aus Würzburg die L 3151 von Heimertshausen kommend in Richtung Zell. Der Wohnmobilfahrer hielt aufgrund einer Fahrbahnverengung an. Ein derzeit unbekannter Transporter-Fahrer fuhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr den linken Außenspiegel des Wohnmobils ab. Der Transporter-Fahrer fuhr in Richtung Heimertshausen davon. Nach derzeit vorliegenden Informationen hat es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Sprinter gehandelt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631-9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Alsfeld

