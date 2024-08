POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung bei der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Gefahrgut Lkw brennt auf der BAB 7 - Keine Personen verletzt Am Mittwoch, 07. August 2024, gegen 19:20 Uhr, geriet das Führerhaus eines Gefahrgut Sattelzuges auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden, zwischen der AS Bad Hersfeld West und dem Kirchheimer Dreieck, in Brand. Der 63-jährige deutsche Fahrzeugführer konnte sein Gespann unverletzt verlassen. Bei ...

