Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Kollision zwischen Pkw und Lkw

Petersberg. Eine 56-jährige Mazda-Fahrerin aus Burghaun wurde bei einem Unfall am Montag (05.08.) leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte sie gegen 16.55 Uhr von der Leipziger Straße auf die B 27 in absteigende Richtung aufzufahren. Hierbei kollidierte sie, als sie sich auf dem Beschleunigungsstreifen der B 27 befand, aus unklarer Ursache mit einem auf der Bundesstraße fahrenden Lkw, welcher die rechten von zwei Fahrspuren nutzte. Die Mazda-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Zeugenhinweise nach Unfallflucht erbeten

Neuhof. Am Dienstag (06.08.), zwischen 8.15 Uhr und 16.40 Uhr, wurde in Neuhof ein schwarzer Mercedes Benz E 350 CDI beschädigt. Das Fahrzeug war in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Fuldaer Straße ordnungsgemäß geparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das abgestellte Fahrzeug beim Ein- oder Ausfahren gestreift und Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeiposten Neuhof

HEF

Geparkter Audi A4 beschädigt

Friedewald. Am Dienstag (06.08.), zwischen 7.50 und 14 Uhr, parkte ein noch unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz eines Hotels in der Dreienbergstraße neben einem Audi A4. Beim Ausparken beschädigte dieser nach derzeitigen Erkenntnissen den geparkten Pkw und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Crash zwischen Fahrradfahrer und Sechsjährigem

Bad Hersfeld. Am Dienstag (06.08.), gegen 20.10 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrradfahrer die Friedewalder Straße in Richtung Herbartstraße. Ein sechsjähriger Junge beabsichtigte zeitgleich, die Straße zu kreuzen. Vermutlich erschrak der Junge sich, als er den sich nähernden Fahrradfahrer wahrnahm, woraufhin er auf die Fahrbahn fiel. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Radfahrer einen Zusammenstoß nicht gänzlich vermeiden, stürzte und verletzte sich leicht. Der Sechsjährige blieb nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

