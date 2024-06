Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Barkenstraße sucht die Polizei Zeugen.

Ein Fahrer parkte seinen Mercedes-Benz C 220 D in der Zeit von Montag (03.06.), 18.00 Uhr bis Dienstag (04.06.), 11:25 Uhr in Höhe der Hausnummer 21. Als er am Dienstag zu seinem Fahrzeug kam, war dieses an der rechten Seite beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wurde mit etwa 1.000 EUR beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wer Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571-928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell