Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Handy unterschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung

Obergude. Eine Stützmauer der L 3304, zwischen Obergude und Metzebach, besprühten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (06.08.) mit verfassungswidrigen Zeichen. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unklarer Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy unterschlagen

Bebra. Am 20. Juli verlor nach aktuellem Kenntnisstand ein 37-jähriger Mann in der Gilfershäuser Straße sein I-Phone 14 Pro Max im Wert von circa 1.400 Euro. Unbekannte fanden das Mobiltelefon vermutlich auf und gaben es aus noch unbekannten Gründen nicht bei den zuständigen Behörden ab. Nun sucht die Polizei nach dem oder der Finderin beziehungsweise Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell