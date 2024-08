Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falscher Pflegeheim-Mitarbeiter - WhatsApp-Betrug - Kennzeichendiebstahl - Dieseldiebstahl

Fulda (ots)

Falscher Pflegeheim-Mitarbeiter

Flieden. Am Dienstag (06.08.), gegen 12.30 Uhr, stattete ein unbekannter Mann einem Senior in der Straße "Hermesberg" einen Besuch ab und gab sich als Pfleger aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen täuschte er vor, dass noch Gelder für die Unterbringung einer Angehörigen im Pflegeheim ausstünden, die von der Pflegekasse nicht übernommen worden seien. Der Senior schenkte dem Schwindler Glauben und übergab diesem 1.500 Euro an der Haustür. Erst als sich dieser im Nachgang beim Pflegeheim rückversicherte, fiel der Betrug auf. Der Mann erstattete Anzeige.

Der Betrüger kann wie folgt beschrieben werden: circa 40 Jahre alt, schlanke Statur, circa 175 cm groß, braune, kurze Haare, Brille, westeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ihre Polizei sensibilisiert:

Es gibt Kriminelle, Männer wie Frauen, die Menschen gezielt in ihren Häusern und Wohnungen aufsuchen, um sie zu bestehlen. Sie klingeln unter einem Vorwand an der Haustür, um sich beispielsweise Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen.

Trickbetrug ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, Trickbetrüger sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien sie skeptisch und sichern Sie sich ab:

- Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt! - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Kennzeichendiebstahl

Flieden. Von einem silbernen Ford Focus entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (07.08.) die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-KR 181". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Laugendorf" in Höf und Haid geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

WhatsApp-Betrug

Großenlüder. Eine 81-jährige Frau erhielt am Dienstag (06.08.) eine WhatsApp-Nachricht eines angeblichen Familienangehörigen, der sich in einer finanziellen Notlage befindet. Gutgläubig überwies die Dame daraufhin rund 2.900 Euro auf zwei ihr nicht bekannte Konten. Erst im Nachgang wurde ihr bewusst, dass sie einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war.

Immer wieder haben dreiste Betrüger mit Maschen wie dieser Erfolg. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Gleichzeitig behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Überweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger durchführen sollen. Die Forderungen belaufen sich zumeist auf einem niedrigen vierstelligen Betrag.

Ihre Polizei warnt daher nochmals eindringlich: Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger-Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei an. - Überweisen Sie niemals leichtfertig Geld an Ihnen unbekannte Empfänger

Dieseldiebstahl

Hosenfeld. Ein bislang unbekannter Mann begab sich am Donnerstag (08.08.), gegen 2.20 Uhr, zu einem Lkw, der in der Straße "In der Hinterbach" in Hainzell geparkt war. Mittels eines unbekannten Werkzeugs beschädigte er den Tankdeckel und begann Diesel abzuzapfen. Hierbei wurde er durch einen Zeugen beobachtet, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits rund 350 Liter Diesel im Wert von rund 550 Euro entwendet worden. Der unbekannte junge Mann flüchtete nach momentanen Informationen in einem Sattelzug mit polnischer Zulassung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

