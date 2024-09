Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung im Schlosspark +++ Wohnungseinbruch +++ VW Beetle gestohlen +++ Gewerbliche Einbrüche +++ Lenkrad ausgebaut +++ Wertsachen aus Pkw entnommen

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung im Schlosspark,

Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark, Dienstag, 10.09.2024, 23 Uhr

(mb)Am Dienstagabend wurde ein 53-Jähriger in einer Wiesbadener Parkanlage angegriffen und verletzt.

Gegen 23 Uhr war der Mann im Biebricher Schlosspark zu Fuß unterwegs, als drei Unbekannte an ihn herantraten und ihn ansprachen. Einer der Drei hätte ihn dann unvermittelt in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Hierbei seien beide zu Boden gestürzt. Der Angreifer habe daraufhin versucht, mit einem unbekannten Gegenstand auf das Bein des Mannes einzustechen. Bei der Konfrontation wurde auch der Aggressor am Bein verletzt und flüchtete mit seinen Begleitern in Richtung der Straße "Am Parkfeld". Der Angreifer war circa 1,90 m groß, trug einen Tunnel-Ohrring und weiße Sneaker der Marke Nike. Die Begleiter waren etwa 1,70 m groß. Nach dem Angriff begab sich der Verletzte zum 5. Polizeirevier und erstattete Anzeige. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 53-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt nun in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer (0611) 345-2540 Hinweise entgegen.

2. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, Mittwoch, 04.09.2024, 6.45 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 11.15 Uhr

(mb)Zwischen Mittwochmorgen, 04.09.2024 und Dienstagvormittag, 10.09.2024 entwendeten Einbrecher Bargeld und eine hochwertige Kamera aus einer Wohnung in Wiesbaden.

Im Tatzeitraum öffneten unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße gewaltsam und betraten den Wohninnenraum. Bei der Suche nach Wertgegenständen wurden die Unbekannten fündig. Mit aufgefundenem Bargeld und einem Rollkoffer samt einer Kamera sowie einem Objektiv verließen sie unerkannt den Tatort. Der Wert des Diebesgutes wird mit knapp 10.000 Euro beziffert. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Pkw gestohlen,

Wiesbaden, Rheinstraße, Montag, 09.09.2024, 20.25 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 8 Uhr

(mb)Zwischen Montagabend, 09.09.2024 und Dienstagmorgen, 10.09.2024 wurde in Wiesbaden ein PKW von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Im genannten Zeitraum näherten sich die Diebe einem in der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 87 geparkten roten VW Beetle. Anschließend entwendeten die Täter das Fahrzeug im Wert von ungefähr 2.600 Euro und fuhren davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise bezüglich des gestohlenen Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-CA 223" unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Gewerbliche Einbrüche,

Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße und Daimlerring, Montag, 09.09.2024, 15.20 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 10.40 Uhr

(mb)Zwischen Montag um 15.20 Uhr und Dienstag um 10.40 Uhr trieben unbekannte Einbrecher im Wiesbadener Stadtteil Nordenstadt ihr Unwesen.

In der Borsigstraße hebelten die Täter die Terrassentür eines Imbisses auf und verschafften sich so Zugang ins Objekt. Im Kassen- und Küchenbereich öffneten sie die Registrierkasse und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Zudem entwendeten die Unbekannten Bargeld aus zwei Spielautomaten, bevor sie unbemerkt entkamen. Im Daimlerring hebelten die Einbrecher das Fenster eines Bürocontainers auf und nahmen elektrische Geräte im Wert von circa 450 Euro mit. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Lenkrad ausgebaut,

Wiesbaden, Glarusstraße, Freitag, 30.08.2024, 16.30 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 10.15 Uhr

(mb)Zwischen dem 30.08.2024 und dem 10.09.2024 entwendeten Autoaufbrecher in Wiesbaden ein weiteres Lenkrad aus einem abgestellten Pkw.

Wie am Dienstag berichtet, waren in den letzten Tagen Unbekannte unterwegs, die es auf Lenkräder und auf ein fest verbautes Navigationssystem abgesehen hatten. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt. Im genannten Tatzeitraum entwendeten die Täter ein Lenkrad aus einem blauen 5-er BMW, der in der Glarusstraße in Höhe der Hausnummer 6 geparkt war. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 3.000 Euro.

Die Täter konnten unerkannt entkommen, die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-0 entgegen.

6. Wertsachen aus Pkw entnommen,

Wiesbaden-Sonnenberg, Brabanter Straße, Donnerstag, 05.09.2024, 19 Uhr bis Freitag, 06.09.2024, 7 Uhr

(mb)Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurde in der Brabanter Straße im Wiesbadener Stadtteil Sonnenberg ein PKW angegangen. Die Täter verschafften sich dabei auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem grauen Porsche Cayenne und entwendete drei Sonnenbrillen samt Etui sowie diverse Karten, die zwischenzeitlich teilweise schon im Fundbüro abgegeben wurden. Das Diebesgut wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Diebe entkamen unerkannt.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden aufgerufen, sich beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

