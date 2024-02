Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße gemeldet. Zu dem Unfall kam es, als eine 57-jährige Fußgängerin gegen 15:30 Uhr die Richard-Wagner-Straße überquerte, um in die Alleestraße zu gelangen. Eine 24-jährige Autofahrerin war gerade mit ihrem VW Up in Richtung Fackelrondell unterwegs. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen übersah sie die Passantin und kollidierte mit ihr frontal. Durch den Aufprall wurde die 57-jährige zunächst auf die Motorhaube geschleudert und fiel anschließend auf die Straße. Ihre Verletzungen wurden zunächst durch einen hinzugerufenen Rettungswagen behandelt, der sie im Anschluss auch in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

