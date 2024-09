POL-WI: Mercedes gestohlen +++ unsittlich berührt +++ Diebstahl aus Restaurant +++ Trickdieb erfolgreich +++ Einbrecher scheitern +++ Diebstahl aus Pkw +++ PKW-Aufbrecher unterwegs

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mercedes gestohlen,

Wiesbaden-Sonnenberg, Kröckelbergstraße, Samstag, 14.09.2024, 20 Uhr bis Sonntag, 15.09.2024, 14.20 Uhr

(mb)Zwischen Samstag, 14.09.2024 um 20 Uhr und Sonntag, 15.09.2024 um 14.20 Uhr wurde im Wiesbadener Stadtteil Sonnenberg ein PKW von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Im genannten Zeitraum näherten sich die Diebe der in der Kröckelbergstraße auf einem privaten Parkplatz geparkten schwarzen Mercedes S-Klasse 400 4Matic. Anschließend entwendeten die Täter das Fahrzeug im Wert von etwa 90.000 Euro auf unbekannte Art und Weise und fuhren davon. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Kfz die Kennzeichen "WI-DE 640" angebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise bezüglich des gestohlenen Pkw unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Unsittlich berührt,

Wiesbaden, Gneisenaustraße, Sonntag, 15.09.2024, 23.35 Uhr

(mb)Am Sonntagabend wurde eine 27-Jährige in Wiesbaden erst unsittlich berührt und dann kurzzeitig verfolgt. Nach dem Täter wird gefahndet.

Die Frau aus Wiesbaden war gegen 23.35 Uhr in der Gneisenaustraße zu Fuß unterwegs, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Im Verlauf des Gesprächs berührte der Mann die Wiesbadenerin unsittlich, woraufhin diese ihn wegstieß und sich entfernte. Als die 27-Jährige erkannte, dass der Täter ihr folgte, sprach sie zwei Passanten an, die die Polizei verständigten. Daraufhin flüchtete der Unbekannte Richtung Blücherstraße. Der Täter war circa 45 Jahre alt, 1,70 m groß und hatte eine Tonsur. Er war mit einem roten Pullover und Bluejeans bekleidet.

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl aus Restaurant,

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Sonntag, 15.09.2024, 3.35 Uhr

(mb)In der Nacht zum Sonntag entwendete ein Dieb Geld aus einem Restaurant in Wiesbaden.

Ersten Ermittlungen zufolge trat der Täter gegen 3.35 Uhr über den Hinterhof an das Objekt in der Rathausstraße heran und betrat die Gaststätte über die Küchentür. Bei der Absuche nach Wertgegenständen wurde er in einem Büroraum fündig und nahm das dortige Wertgelass samt dem darin befindlichen Geld an sich und flüchtete wieder über den Hinterhof. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Wer Hinweise zu der Person und/oder der Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Trickdieb erbeutet Portemonnaie und Geld, Wiesbaden, Rauenthaler Straße, Freitag, 13.09.2024, 13 Uhr

(mb)Auch am Freitagmittag war ein Trickdieb in Wiesbaden aktiv, der es auf Geld abgesehen hatte.

Gegen 13 Uhr wurde ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Rauenthaler Straße von einem Unbekannten im Treppenhaus angesprochen. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus und teilte mit, die Stromleitungen im Haus überprüfen zu müssen. Nachdem sich der Unbekannte so Zutritt in die Wohnung verschafft hatte, startete er mit einem technischen Gerät seine "Messungen" und entfernte sich kurzzeitig aus dem Sichtbereich der anwesenden Bewohner. Als der Täter die Wohnung verlassen hatte, stellten sie fest, dass deren Portemonnaie sowie Bargeld aus dem Flur entwendet worden war. Der Unbekannte war circa 50 Jahre alt, circa 1,75 m groß und schlank. Er hatte braune, grau-melierte Haare und trug eine dunkle Winterjacke und Bluejeans. Neben dem technischen Gerät, welches grün und rot leuchten konnte, führte er eine schwarze Notizmappe mit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihr örtliches zuständiges Polizeirevier oder rufen unter der 110 die Polizei.

Der Täter konnte bislang unerkannt entkommen, die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbrecher scheitern,

Wiesbaden, Walkmühltalanlagen, Mittwoch, 11.09.2024, 6.30 Uhr bis Freitag, 13.09.2024, 6.30 Uhr

(mb)Zwischen Mittwochmorgen und Freitagmorgen scheiterten Einbrecher an den Fensterscheiben einer Wohnung in Wiesbaden.

Im genannten Tatzeitraum näherten sich die Täter einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in den Walkmühltalanlagen und versuchten zwei Fensterschieben mit einem Stein und einem Hebelwerkzeug gewaltsam zu öffnen. Da die Scheiben standhielten, zogen die Unbekannten unverrichteter Dinge von Dannen. Der hinterlassene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Diebstahl aus Pkw,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Freitag, 13.09.2024, 15.20 Uhr

(mb)Am Freitagmittag waren zwei Diebe in Wiesbaden unterwegs, die ein Portemonnaie aus einem geparkten Pkw entwendeten.

Gegen 15.20 Uhr traten die beiden Unbekannten an den in der Schwalbacher Straße in Höhe Hausnummer 17 abgestellten grauen Opel Zafira heran. Während ein Täter Schmiere stand, öffnete der andere die Fahrzeugtür und entnahm das Portemonnaie samt Inhalt. Anschließend flüchteten die Zwei in Richtung Bleichstraße. Ein Täter war circa 30 bis 40 Jahre alt und schmal. Er war mit einer schwarzen Winterjacke mit weißem Brustaufdruck, einer dunklen Jeans und weißen Sneaker bekleidet. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche und eine blaue Einkaufstüte mit. Der zweite Unbekannte war 40 bis 50 Jahre alt, hatte eine Halbglatze und einen grauen Bart. Er war Brillenträger und führte einen Gehstock mit. Außerdem trug er eine hellgrüne Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Sportschuhe mit weißen Sohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Pkw-Aufbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Fasaneriestraße, Donnerstag, 12.09.2024, 21.30 Uhr bis Freitag, 13.09.2024, 6.30 Uhr

(mb)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen waren Autoaufbrecher in Wiesbaden am Werk.

Von 21.30 Uhr bis 6.30 Uhr öffneten die Täter einen beigen Porsche Cayenne, der in der Fasaneriestraße in Höhe Hausnummer 9 geparkt war, auf unbekannte Art und Weise und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Mit einer aufgefundenen Geldbörse samt Inhalt und einer Brille entkamen sie anschließend unerkannt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Das Diebesgut hat einen Wert von über 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer (0611) 345-0 gegeben werden.

