Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gärten verwüstet

Sondershausen (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließen Unbekannte in zwei Gärten in der Frauenbergstraße. In einem Garten warfen sie Gartenmöbel um, beschädigten den Terrassenzaun, rissen frische Setzlinge aus dem Boden eines Gewächshauses und entwendeten diese. Weitere Gegenstände, die aus dem Garten stammten, fanden sich auf dem Grundstück des Nachbargartens wieder. Dort beschädigten die Täter außerdem einen Johannisbeerbusch und einen Apfelpflücker. Wer für die Verwüstungen verantwortlich ist, soll nun im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren geklärt werden. Die Taten ereigneten sich zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0102879

