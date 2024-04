Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenhaus

Nordhausen (ots)

Smart-TV, Radio und Werkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einem Gartenhaus in der Straße Kleines Borntal. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 18.30 Uhr, drangen der oder die Diebe gewaltsam in das Gartenhaus, welches sich auf einem Privatgrundstück befindet, ein und durchsuchten die Räume. Zusätzlich zum Beuteschaden verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0102224

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell