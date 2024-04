Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Fahrzeug und Unterstand in Brand

Mehrstedt (ots)

Nach zwei Bränden, die sich am Sonntagabend in Mehrstedt im Unstrut-Hainich-Kreis ereigneten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 21.50 Uhr kam es zum Brand eines Pkw, der durch das Feuer vollständig ausbrannte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Außerdem kam es im Nahbereich in der Mehrstedter Dorfstraße zum Feuer in einem Unterstand. Der Kleinbrand konnte durch einen Anwohner gelöscht werden. An einer Holzständerwand entstand geringer Sachschaden. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein. Wer verdächtige Personen bemerkt hat oder sonst Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden

Aktenzeichen: 0102291

