LPI-NDH: "Speed Marathon" in Nordthüringen

Am Freitag, den 19. April, beteiligte sich die Thüringer Polizei an einem europaweiten 24-Stunden-Speed-Marathon. An dem unbeständigen und verregneten Tag betrieb die Landespolizeiinspektion Nordhausen in den vier nordthüringer Landkreisen dennoch mehrere Kontrollstellen, um Geschwindigkeitsverstöße festzustellen. Sinn des landesweiten Aktionstags war es, dass Geschwindigkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer positiv zu beeinflussen. Laut Verkehrsunfallstatistiken gilt unangepasste Geschwindigkeit - so auch in Nordthüringen - zu den Hauptunfallursachen.

In den Kontrollstellen in Nordhausen, Ilfeld, Sondershausen, Göllingen, Teistungen, Leinefelde und Thamsbrück, um einige Kontrollstellen zu benennen, wurden insgesamt 92 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die meisten Tempoüberschreitungen wurden in der Ortsdurchfahrt von Ilfeld verzeichnet. Allein 23 Blitzerfotos wurden hier gefertigt. Aber auch mit mobilen Lasermessegräten überführten die Polizeibeamten Temposünder. Bei diesen mobilen Kontrollen wurden keine Fotos gefertigt, sondern der Verkehrsteilnehmer im Anschluss an die Messung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten gleich Führerschein, Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers und Verkehrssicherheit der Fahrzeuge überprüft werden.

Die festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten (insgesamt 92), bei einem Durchlauf von mehr als 1600 Fahrzeugen durch die Kontrollstellen zeigte jedoch, dass die Fahrzeugführer weitestgehend sensibilisiert sind.

Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 77 km/h festgestellt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Insgesamt wurden sechs Verstöße festgestellt, bei denen die Fahrer demnächst ihren Führerschein vorübergehend abgeben müssen.

