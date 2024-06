Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht

Offenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr in einer Tiefgarage in der "Gustav-Ree-Anlage" Straße in der Nordstadt. Ersten Erkenntnissen zu Folge beschädigte eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin, wohl beim Ausparken, den parkenden Audi eines 31-Jährigen. Anschließend entfernte sich die 71-Jährige von der Örtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Die Dame erwartet nun eine Anzeige. /su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell