Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Handfeste Auseinandersetzung

Rastatt (ots)

Mehrere Notrufe wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Kapellenstraße erreichte die Polizei gegen 16:45 Uhr. Wegen eines vermeintlich in den letzten Tagen entwendeten E-Scooters sprach ein 31 eine Jugendliche auf diesen Umstand an und rief die Polizei. Zwischenzeitlich waren Angehörige des Mädchens hinzugekommen, worauf sich eine zunächst verbale Auseinandersetzung schließlich zu offenbar wechselseitigen Körperverletzungen entwickelte. Der 31-Jährige, wie auch ein 19- und ein 54-Jähriger wurden durch den Vorfall leicht verletzt und mussten teilweise durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nun die Ermittlungen eingeleitet.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell