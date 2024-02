Meinerzhagen/Hagen (ots) - Am Dienstag, 30.01.2024, wurde ein 16-Jähriger leblos in einem Skaterpark in Meinerzhagen aufgefunden. Die Untersuchungen der Hagener Staatsanwaltschaft und einer Mordkommission der Hagener Polizei zur Aufklärung des Falles laufen auf Hochtouren. In den vergangenen Tagen durchsuchten die ...

