Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei - Ermittlungen im Falle des lebensgefährlich verletzten 16-Jährigen

Meinerzhagen/Hagen (ots)

Am Dienstag, 30.01.2024, wurde ein 16-Jähriger leblos in einem Skaterpark in Meinerzhagen aufgefunden. Die Untersuchungen der Hagener Staatsanwaltschaft und einer Mordkommission der Hagener Polizei zur Aufklärung des Falles laufen auf Hochtouren. In den vergangenen Tagen durchsuchten die Ermittler mehrere Wohnungen im Märkischen Kreis. Die Polizei stellte die Personalien einer Reihe an Tatverdächtigen fest und einige Mobiltelefone sicher. Der genaue Tatablauf ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen des Tatgeschehens. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. Der Gesundheitszustand des 16-Jährigen ist mit heutigem Stand unverändert. (hir)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell