POL-PDTR: Männer bedrängen Frau im Bereich des Rindertanzparkplatzes - Polizei sucht Zeugen

Trier, Innenstadt (ots)

Am Donnerstagabend, den 23. November, bedrängten Unbekannte eine Frau auf einem Parkplatz in der Trierer Innenstadt.

Gegen 18:30 Uhr belästigten und bedrängten drei bislang Unbekannte, die sich am geparkten PKW der 20-Jährigen aufhielten diese, als sie zu ihrem Fahrzeug kam und wegfahren wollte. Zudem schubste einer der Männer die Frau und ein weiterer ergriff sie am Arm. Erst als ein Mann, der mit einer Frau die Örtlichkeit passierte, die Situation bemerkte und einschritt, entfernten sich die Unbekannten in Richtung Innenstadt.

Die drei Männer können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- ca. 1,75m groß - dunklere Haut - dunkle gelockte Haare- Dreitagebart - bekleidet mit dunkler Hose, schwarzer Bomberjacke

Person 2:

- ca. 1,85m groß - dunklere Haut - dunkler Vollbart - dünn - dunkle Kleidung, schwarze Mütze mit silbernem Schriftzug

Person 3:

- ca. 1,75m groß - dunkel gekleidet

Die drei Männer unterhielten sich untereinander in französischer Sprache. Zeugen, die die Situation beobachtet haben, oder Angaben zu den drei beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich unter 0651/9779-5210 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Insbesondere der Mann, der durch sein couragiertes Einschreiten maßgeblich zur Beendigung der Situation beigetragen hat, gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei Trier zu melden.

