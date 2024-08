Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Ergänzende Pressemeldung zur Meldung vom 10.08.2024, 23:25 Uhr: Unfallfahrer fiel bereits aufgrund seiner Fahrweise auf

Beschilderung missachtet

Kleve (ots)

Am Samstag (10. August 2024) ereignete sich in Kleve-Griethausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 50 Jahre alter Pedelecfahrer aus Emmerich tödlich verletzt wurde. Ein 23-jähriger Fahrer eines Kleinbusses der Marke Toyota überholte auf dem Oraniendeich aus Richtung Emmerich kommend zunächst eine Fahrzeugkolonne, um dann an einem landwirtschaftlichen Gespann im Bereich der neu eingerichteten Querungshilfe links vorbeizufahren. Der 23-Jährige befand sich auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs, als er den 50-jährigen Pedelecfahrer erfasste, der im Begriff war die Fahrbahn zu queren. Der 50-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

An der Unfallstelle ist das Tempo auf 70 km/h beschränkt, es herrscht absolutes Überholverbot und zusätzlich warnt ein Schild die Verkehrsteilnehmer: "Achtung! Hier können Fahrradfahrer die Straße kreuzen". Diese drei Schilder sowie das Verkehrszeichen 222, das die Vorbeifahrt rechts an der Querungshilfe vorschreibt, und eine ausgedehnte Sperrfläche vor der Querungshilfe wurden durch den Kleinbussfahrer missachtet. Der 23-Jährige ist bereits in der Vergangenheit wegen Gefährdung im Straßenverkehr in Erscheinung getreten. Im aktuellen Unfall ermittelt das Verkehrskommissariat wegen fahrlässiger Tötung und Straßenverkehrsgefährdung. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell