Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Geldern (ots)

Am Sonntag (10. August 2024) kam es an der Kreuzung Hartttor / Westwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 23-jährige Frau aus Sonsbeck befuhr mit einem schwarzen Pedelec die Straße Harttor in Fahrtrichtung Hartstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich die Straße Westwall an der Lichtzeichenanlage zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmender, in einem mit zwei Insassen besetzten blauen Pkw mit ausländischem Kennzeichen, die Straße Harttor und setzte seine Fahrt nach rechts auf den Westwall fort. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Pedelecfahrerin und touchierte diese. Durch die Kollision verlor die Sonsbeckerin die Kontrolle über das Pedelec, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Frau konnte den unbekannten Verkehrsteilnehmer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 50 bis 55 Jahre alt - graue Haare - blauer Pkw mit ausländischem Kennzeichen und zwei Insassen

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell