Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum-Sevelen - Einbruch

Täter brechen in Supermarkt ein

Polizei sucht Zeugen

Issum-Sevelen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag aus Samstag (10. August 2024) gegen 00:50 Uhr in einen Supermarkt an der Rheurdter Straße ein. Vier unbekannte und maskierte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Ausgangschleuse der Filiale. Im Kassenbereich rissen sie die Abdeckung der Zigaretten ab und flüchteten unerkannt mit der Beute über ein Feld an der Rückseite des Marktes. Bei Eintreffen der Polizei konnten die Kolleginnen und Kollegen noch einzelne Zigarettenpackungen auf dem Fluchtweg entdecken, von den Täter fehlt bislang jede Spur. Die Krimimalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wertet die Videoaufzeichnung auf und sucht Zeugen, die in der Nacht oder bereits an den Tagen zuvor verdächtige Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

