Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Schwerer Verkehrsunfall

65-jährige Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Rees (ots)

Am Samstag (10. August 2024) gegen 17:05 Uhr fuhr eine 65 Jahre alte Frau aus Rees zusammen mit ihrem Ehemann den Radweg an der Weseler Landstraße in Richtung Haldern entlang. In Höhe der Groiner Straße nutzten beide die Querungshilfe und überquerten die Weseler Landstraße, als die 65-Jährige mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad vom Pedelec ihres Ehemanns stieß, stürzte und sich schwer verletzte. Ihr 72 Jahre alter Ehemann blieb unverletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell