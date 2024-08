Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - 27-jähriger Mann saß auf der Fahrbahn

Pkw-Fahrer kann Frontalzusammenstoß verhindern

Geldern-Pont (ots)

Am Sonntag (11. August 2024) kam es gegen 00:35 Uhr an der Walbecker Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit einem Fiat Scudo, in welchem sich auch eine 26-jährige Frau aus Viersen befand, die Walbecker Straße in Fahrtrichtung Geldern. Der Mann aus Geldern nahm dabei eine Person auf der Straße sitzend war, konnte einen Frontalzusammenstoß zwar verhindern, touchierte den 27-jährigen Mann aus Frechen aber dennoch. Der Mann aus Frechen, bei welchem ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv ausfiel, verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. (pp)

