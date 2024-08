Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kollision zwischen zwei Motorrädern

Mann aus Uedem schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Sonntag (11. August 2024) kam es gegen 12:35 Uhr am Klever Ring in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Kleve wartete auf einem Motorrad (Hersteller: Kawasaki) in der Nähe eines Baums auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-jähriger Mann aus Uedem den Parkplatz und beabsichtigte sein Motorrad (Hersteller Gasgas) neben dem Mann aus Kleve zum Stehen zu bringen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann aus Uedem die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit dem anderen Motorrad sowie dem Baum.

Durch die Kollision verletzte sich der 33-jährige Mann aus Uedem schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der 26-jährige Mann aus Kleve verletzte sich leicht, während an beide Motorrädern sowie am Baum Sachschaden entstand. Zur Beweissicherung wurden die beiden Motorräder sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell